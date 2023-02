Promuovere il cicloturismo in Altotevere

Focus sulle migliori esperienze di buone pratiche degli albergatori con Luca Cevoli, direttore di Federalberghi Rimini, nel terzo seminario del progetto “D & B – Discovery and Bike in Altotevere“, promosso dal Comune con Federalberghi Umbria e centro formazione Bufalini. L’appuntamento è per domani alle 14.30 nella sala conferenze Officina della Lana della Bufalini per una nuova occasione di confronto sulla promozione del turismo outdoor, con particolare attenzione al cicloturismo. "L’obiettivo dei seminari – spiega l’assessore Letizia Guerri – è di definire un progetto di promozione del cicloturismo a Città di Castello che metta in rete gli operatori della ricettività alberghiera ed extralberghiera, il mondo delle associazioni, il tessuto imprenditoriale attivo nell’ambito dell’escursionismo sui pedali e del turismo outdoor e inizi a costruire i servizi su misura".