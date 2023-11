Promossa l’aria di Gubbio: "Bassi livelli di smog" “Assolti“ i cementifici

La qualità dell’aria è ottima e l’attività dei cementifici presenti in zona ha impatti trascurabili nelle aree urbane; questa la conclusione di “Dieci anni di monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Gubbio” condotta dall’Arpa, illustrata ieri nella residenza comunale in conferenza stampa presenti il sindaco Filippo Mario Stirati, la vice sindaco Alessia Tasso, Luca Proietti, direttore generale di Arpa Umbria, Sara Passeri, dirigente responsabile del Distretto di Gubbio - Città di Castello - Bastia di Arpa e Marco Vecchiocattivi, responsabile del Servizio Reti Aria di Arpa Umbria che ha illustrato, con l’aiuto di slide e grafici, in maniera efficace, il documento che riepiloga un lavoro lungo, complesso, approfondito, scrupoloso portato avanti secondo modalità scientifiche consolidate e le attuali direttive europee.

Da queste ripetute analisi è risultato che il territorio eugubino è tra i più controllati a livello nazionale con cinque postazioni di monitoraggio, di cui una in Piazza 40 Martiri, facente parte della rete regionale, le altre a Semonte, Via Leonardo da Vinci, Ghigiano e Padule. Una copertura che ha consentito in 15 anni un “data base” imponente: 2,5 milioni di dati orari e 5000 analisi di laboratorio su polveri e deposizioni.

Con questo bagaglio scientifico, ottima la conclusione del monitoraggio illustrato da Vecchiocattivi, riepilogata dalla seguente slide: "Gubbio è una delle aree più controllate in Umbria; la qualità dell’aria negli ultimi dieci anni è stata ottima e tra le migliori in Umbria (gli sforamenti chiamano in causa traffico e riscaldamenti ndc); i Cementifici hanno impatti praticamente trascurabili nelle aree urbane".

Sono stati comunicati anche i primi rilevi dopo l’utilizzo del Css-c nello stabilimento di Ghigiano, che aveva sollevato qualche preoccupazione tra la popolazione. "Per ora non c’è stata alcuna variazione – ha osservato il relatore – ed in alcuni casi i dati sono addirittura migliori. Gli eugubini possono stare tranquilli, ma i monitoraggi continueranno". Soddisfazione dal sindaco che riferendosi al dibattito, spesso sopra le righe, degli ultimi mesi sui temi ambientali ha commentato: "Valgono i dati, non le pulsioni irrazionali". Ha annunciato che a gennaio riprenderà la ricerca da parte de La Sapienza e del Cnr.