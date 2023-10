’Promossa’ la Borsa Immobiliare

PERUGIA – Promosso a pieni voti il servizio Servizio stime certificate della Borsa immobiliare dell’Umbria (organo della Camera di Commercio): provenendo da una fonte "super partes" in quanto organismo pubblico, risulta adatto all’utilizzo da parte di studi legali, notarili e di consulenza fiscale e contabile. Il Servizio stime rappresenta, infatti, uno strumento ottimale per supportare il lavoro dei professionisti che devono determinare il valore di mercato delle diverse tipologie di immobili. Di questo importante servizio si è parlato nel convegno dal titolo "Stima immobiliare certificata - vantaggi, utilizzo, opportunità", tenuto a Perugia nella Sala Rossa dell’Ente camerale, con un’ampia presenza dei rappresentanti degli Ordini professionali. Ha aperto i lavori – in rappresentanza del presidente dell’Ente camerale Giorgio Mencaroni – il dirigente finanza, gestione e legislativo della Camera di Commercio, Mario Pera, che ha evidenziato "la conferma della competenza tecnica che le viene ormai riconosciuta a livello regionale, tanto che la Borsa immobiliare dell’Umbria è stata chiamata dall’Agenzia delle Entrate a far parte del Comitato consultivo tecnico".

Intanto la Provincia di Perugia ha via via richiesto la stima di ben venti immobili di sua proprietà, alcuni di notevole importanza, come ad esempio Villa Fidelia a Spello e Villa Redenta a Spoleto.