“Prometeo“ dà la sveglia alla città: "Giù le mani dal distretto sanitario"

Convocare un Consiglio comunale aperto sul tema della sanità e soprattutto sull’esigenza di mantenere ad Orvieto il distretto sanitario. E’ quello che chiede a gran voce l’associazione Prometeo alla luce della bozza del nuovo piano sanitario regionale, con il quale si prevede la chiusura del distretto di Orvieto, che verrà accorpato a quello di Terni, e la realizzazione di due centrali operative territoriali, previste entrambe a Terni. Secondo l’associazione, tutti i partiti politici della città, sia quelli al governo che quelli all’opposizione, non starebbero facendo nulla di concreto per scongiurare questa eventualità, estremamente probabile. "Mentre la politica ed i sindacati locali si baloccano stancamente intorno a questo argomento, non dimostrando alcuna volontà di contrastare il potere regionale, il nostro territorio viene sempre più impoverito di competenze professionali e marginalizzato – dicono i rappresentanti dell’associazione –. E’ del tutto evidente che la funzione del distretto e dei centri di assistenza territoriale sia molto importante per il territorio, sia in termini di presenza qualificata con rilasci economici certi, sia per evitare che la distanza faccia perdere di sensibilità rispetto alle esigenze del territorio". Da qui la richiesta di coinvolgere direttamente i cittadini in un dibattito pubblico a cui dovrebbero prendere parte anche i massimi responsabili della Asl e della Regione. "Orvieto verrà ulteriormente marginalizzata, non solo dalla chiusura del distretto, ma anche dal fatto di non essere stata considerata nemmeno come sede di una centrale operativa territoriale" dicono. L’obiettivo di Prometeo è quello di tenere massima l’attenzione sulle numerose esigenze della sanità orvietana per evitare che il futuro piano sanitario possa effettivamente comportare decisioni che penalizzino il territorio.

Cla.Lat.