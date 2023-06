"Promano, cavalcavia aperto entro l’anno"

CITTA’ DI CASTELLO – "I tecnici dell’Anas ci hanno fatto sapere che il montaggio del nuovo cavalcavia sulla E45 a Promano, che avrà una struttura portante in acciaio, potrebbe terminare tra settembre ottobre e che la sua apertura al transito, dopo le procedure di verifica e collaudo, è in programma entro la fine dell’anno". E’ quanto ha reso noto in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti in risposta all’interrogazione di Roberto Brunelli (Pd) che chiedeva lumi sulle tempistiche della procedura di ricostruzione del cavalcavia, dopo la demolizione avvenuta nella notte di sabato primo aprile a seguito del danneggiamento da parte di un mezzo pesante.

L’assessore ha reso noti i contenuti delle interlocuzioni con i tecnici dell’Anas: "La progettazione del nuovo ponte è terminata e sono in corso le verifiche di conformità e validazione che permetteranno di passare alla fase esecutiva del progetto. L’iter dovrebbe essere molto rapido, grazie al fatto che le ditte esecutrici sono già state individuate nell’ambito di un accordo quadro in essere. Quindi salvo imprevisti – ha precisato Carletti – il montaggio del nuovo ponte potrebbe terminare tra settembre ottobre ed essere riaperto entro il 2023". Per la viabilità comunale interrotta dal cavalcavia ‘abbattuto’ il Comune ha attivato una procedura tecnica finalizzata ad affidare a una ditta specializzata la sistemazione di una strada vicinale da tempo in disuso, che consentirà di collegare la viabilità interrotta direttamente con la frazione di Promano (circa 30 le famiglie coinvolte dal disagio). "Per il recupero delle spese che verranno sostenute per la sistemazione della strada in questione – ha concluso Carletti – il Comune ha aperto una procedura di sinistro nei confronti di Anas".