Prolungata la “cassa“ Le Rsu: "C’è incertezza"

Prolungata di tre giorni la fermata di Acciai speciali Terni, con annesso proseguimento della cassa integrazione per circa 2mila lavoratori. Altre fermate sono previste a fine maggio per singoli reparti. Lo stop produttivo, iniziato il primo maggio per carenza di commesse, terminerà col primo turno dell’ 11 maggio e non, come originariamente previsto, alle 6 dell’ 8. Non solo, la fermata proseguirà a singhiozzo per tutto il mese. "L’azienda ci ha comunicato un ulteriore scarico produttivo -spiegano el Rsu – , con la conseguente proroga della cassa, fino al 10 maggio (tutti gli impianti ripartiranno l’11 maggio alle 6). Acc ferma nuovamente dal 25 alle 6 al 31 maggio. Lac dal 27 maggio alle 22 al 31 maggio.

Pix1-Pix2 e Cdf dalle 6 del 28 maggio al 31 maggio. Sdf e Tubicio lavorano tutto il mese". Le Rsu esprimono "preoccupazione per l’incertezza del mercato e della conseguente ripresa produttiva che sta generando scarichi di lavoro e un massiccio ricorso alla cassa integrazione, che crea disagi ai lavoratori diretti e dell’indotto"