"Proloco di Castelnuovo. Quei lavori non ci sono"

"Che fine hanno fatto i lavori per la costruzione della struttura polivalente da destinare alla Proloco di Castelnuovo?". Lo chiedono, all’amministrazione comunale, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, consiglieri municipali Lega di Assisi che non hanno dubbi: "Siamo di fronte all’ennesima promessa, non mantenuta, fatta in campagna elettorale dal sindaco Proietti: i lavori sono iniziati due anni fa ma ad oggi la zona continua ad essere un cantiere a cielo aperto. Si tratta di un’opera - spiegano i consiglieri Mignani e Jacopo Pastorelli – che richiede ingenti somme di denaro di cui il comune non dispone: quindi perché parlare di qualcosa che, fin dall’inizio, si sapeva non avrebbe mai visto la luce del sole?" Già qualche mese fa insieme a tutti – sottolineano gli esponenti della Lega - i consiglieri di minoranza in consiglio comunale avevamo presentato un’interpellanza per avere informazioni in merito a questo tema ma le risposte fornite sono state evasive.

"Sarebbe stato opportuno vedere l’opera ultimata in breve tempo – concludono Mignani e Pastorelli -: una struttura come questa poteva essere un centro di aggregazione per i cittadini e anche di promozione del territorio. Un cantiere invece praticamente dismesso non è di certo un bel biglietto da visita per la città: chiediamo quindi al sindaco di fornirci delle valide spiegazioni sul perché i lavori sono tuttora fermi e se vedranno mai una conclusione".