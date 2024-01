Proietti: "Io alle Regionali? Il problema non c’è"

PERUGIA - "Il mio interesse ora è solo focalizzato sulla Provincia e sul Comune di Assisi e il problema si porrà quando e se qualcuno farà il mio nome". La presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, Stefania Proietti, esponente civica, risponde così su una sua possibile candidatura alle elezioni regionali in Umbria per il centrosinistra. "Il mio mandato scade a dicembre 2025 e sono intenzionata a portarlo a termine così come anche il mio compito di sindaco di una città come Assisi" ha aggiunto durante la presentazione dell’attività provinciale nel 2023. Per Proietti, quindi, al momento la questione "non è nell’orizzonte" e in merito alla sua imminente partecipazione all’incontro di domenica a Perugia ’Un patto avanti’, organizzato per presentare il progetto e percorso programmatico condiviso da Pd, 5Stelle, Alleanza verdi sinistra, Psi e movimenti civici di area ha spiegato che interverrà come sindaca e "come fatto sempre per altri appuntamenti politici". Proietti ha definito il 2023 come anno "di svolta" con la Provincia "protagonista e viva" e un 2024 "di grande operatività, di crescita e consolidamento" per un ente quindi "sempre più solido e coraggioso". Con lei c’erano il vicepresidente Moreno Landrini e ai consiglieri delegati Letizia Michelini, Erika Borghesi, Francesco Zaccagni, David Fantauzzi e Scilla Cavanna per tracciare il bilancio dell’attività amministrativa del 2023 ma anche per dettare le nuove linee programmatiche. Intanto è stata chiusa la partita per la quale la Regione si riconosceva debitrice della Provincia per l’importo di 17 milioni di euro. Per la presidente è stato un anno di "svolta" anche per l’aspetto delle risorse umane. "Era dal 2011 - ha detto - che la Provincia non poteva assumere ma nel 2023 sono entrate 31 nuove figure professionali a tempo indeterminato".