Progetto stadio-clinica Accordo Comune e Fere aspettando il Ministero

Comune e Ternana procedono nell’iter di realizzazione del progetto stadio-clinica, in attesa dei pareri definitivi di Regione e Ministero. La Giunta comunale ha approvato con delibera “il verbale di concordamento”, relativo agli impegni assunti dalla Ternana Calcio, "in merito alla condizione che il progetto definitivo di valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, dello stadio Libero Liberati sia modificato secondo le condizioniprescrizioni contenute nei pareri, concerti, nulla osta o altri atti di assenso o dissenso, comunque denominati, ottemperando secondo le specifiche modalità", definite nella conferenza dei servizi con la Regione Umbria, sottolinea Palazzo Spada.

"A seguito di una serie di interlocuzioni con la Ternana Calcio – spiegano il sindaco Leonardo Latini e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati - il Comune ha riconfermato l’interesse all’intero progetto e siamo andati avanti con un documento concordato (“verbale di concordamento”),con cui la Ternana accetta tutte le condizioni e prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi con la Regione Umbria e può così procedere con il progetto complessivo stadio-clinica". L’esecutività del verbale dipende dal parere del Ministero riguardo la dotazione di posti letto ospedalieri pubblici e privati accreditati previsti dalla Regione a fine anno ed effettivamente adottati dal Consiglio regionale. Insomma, c’è tempo. Intanto il progetto non è finito nel dimenticatoio.