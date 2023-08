Progetto Phobos a Orvieto: Faccia a faccia cittadini-Comune

Una rappresentanza delle associazioni, dei comitati e dei cittadini che da mesi si stanno battendo contro l’approvazione del progetto Phobos, consistente in sette mega pale da 200 metri a Orvieto e Castel Giorgio a confine con Bolsena e Lubriano e una grande stazione elettrica a Castel Giorgio a confine con Acquapendente nei pressi di Torre Alfina, ha incontrato l’amministrazione comunale di Orvieto (foto). Il presidente dell’assemblea civica ed i consiglieri comunali hanno sospeso i lavori del consiglio comunale per ascoltare le istanze degli intervenuti. Questi hanno illustrato un documento, poi formalmente consegnato al Comune, con quale si chiede un impegno del Comune a ricorrere contro i provvedimenti inerenti il progetto Phobos, assumendo il ruolo di Comune capofila rispetto agli altri enti, l’impegno del Comune a svolgere un Consiglio comunale aperto per dibattere sul progetto e sui progetti di impianti previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e l’impegno a sostenere l’individuazione di criteri che salvaguardano le vocazioni agricole, turistiche, paesaggistiche del territorio orvietano e zone limitrofe. È stata poi illustrata una carta in cui si evidenzia l’enorme impatto che le pale di Phobos e le altre pale previste nella Tuscia viterbese determinerebbero nei confronti di decine di comuni del Lazio, Umbria e Toscana. Sono intervenuti anche il sindaco ed il vice sindaco di Orvieto, manifestando piena condivisione delle posizioni rappresentate e così pure i consiglieri comunali presenti.