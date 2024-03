Progetto “Incastri’’. C’è la grande asta con opere di 130 artisti

Centotrenta opere di artisti ternani all’asta per “colorare” Neuropsichiatria infantile. E’ il progetto “Incastri“ che prevede la la realizzazione di murales all’interno degli oltre duemila metri quadrati della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile: per trovare le risorse e completare l’opera è in programma oggi una grande asta di beneficenza che si terrà dalle 16 alle 21 allo “Zoo di Simona“ del’artista Simona Angeletti, al basamento della Torre del 1200, in via della Biblioteca: 130 artisti, 130 tessere, enti pubblici, aziende e privati cittadini, tutti insieme per comporre un puzzle d’arte e solidarietà. Tre tessere saranno battute all’asta anche per il Progetto Flavia Ugdh con il sostegno dell’Associazione Bruna Vecchietti odv. Ci saranno schede per la battitura d’asta, un catalogo elettronico, un piccolo rinfresco."Un evento non solo per artisti – spiegano gli organizzatori – ma che vorremmo fosse una festa di unione cittadina per una bella causa". Incastri sarà anche un’occasione per la scoperta della Torre del 1200, riaperta un anno fa dopo oltre cento anni, nel cuore delle città,