Progetto ’Hub Particular’ inaugurato a Cuba

GUALDO TADINO - Il progetto "Hub Particular", finanziato con oltre mezzo milione di euro dalla Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) è diventato una realtà: a Cuba, nella città di La Habana, sono stati inaugurati, il taller e tre spazi allestiti con nuovissime attrezzature informatiche. All’attesa apertura hanno partecipato la delegazione italiana guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti del Comune di Gualdo Tadino, ente "capofila del progetto", l’assessore ai servizi sociali del Comune di Amelia, Antonella Sensini, ed altri partner italiani (Necos, Itaca, Solymed) e cubani (Fondo Cubano de los Bienes Culturales, Ministerio de Cultura, Municipio de Cardenas). "Hub particular" sarà "sede logistica dei prodotti artigianali da vendere sui mercati internazionali, punto turistico di informazione e laboratori artigianali espositivi"; c’è anche il centro di Superación, per la formazione con diversi corsi e dove è in costruzione la piattaforma di e-Learning. A Varadero, è stato inaugurato il "Taller ceramico", rinnovato e rimodernato con moderni e specifici macchinari e fornito di nuove materie prime, con l’obiettivo di incrementare la produzione di ceramica del laboratorio.