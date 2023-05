Progetto "Fawlts" Lo scientifico Alessi campione di start-up

Domani a partire dalle 9,30, sala della Vaccara, la premiazione della prima edizione di Fawlts “School Of Startup” degli studenti del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi. L’evento ha ’obiettivo di fornire agli studenti del liceo competenze e conoscenze sul mondo imprenditoriale, al fine di sviluppare un’idea di startup. Un progetto alla sua prima edizione curato dagli ex studenti del Liceo - oggi professionisti in diversi settori, in collaborazione con FAWLTS - associazione no profit impegnata a ridurre la distanza tra scuola e lavoro.