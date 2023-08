Progetto Eolico a Orvieto: Associazioni e Cittadini danno Battaglia

Si prepara la battaglia legale contro il progetto Phobos che prevede l’installazione dei sette pale eoliche dell’altezza di 200 metri nella zona dell’Alfina nei comuni di Orvieto e Castel Giorgio. Il progetto ha già avuto il via libera dal Consiglio dei ministri, ma associazioni e alcuni enti locali stanno preparando il ricorso al Tribunale regionale. Un ricorso che dovrà avere a oggetto la violazione delle fasce di rispetto da parte della stazione elettrica che si intende creare in località Torraccia, a Castel Giorgio. Questo, almeno, il suggerimento avanzato da Monica Tommasi, presidente dell’associazione ambientalista “Amici della Terra“ la quale ha scritto scritto ai sindaci di Orvieto, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Venanzo e Acquapendente che, a suo tempo, hanno formulato osservazioni contrarie. "Il progetto prevede il dispacciamento dell’energia presso la stazione elettrica in località Torraccia prevista all’interno del progetto Phobos che è ubicata nelle fasce di rispetto – scrive Tommasi – ciò dovrebbe costituire motivo di incompatibilità su cui molti cittadini e associazioni si stanno mobilitando per ricorrere contro il provvedimento del Consiglio dei Ministri a favore della valutazione di impatto ambientale del procedimento. Si auspica una nuova presa di posizione dei Comuni".