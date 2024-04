Progetto completato

FOLIGNO Concluso il progetto di miglioramento del patrimonio paesaggistico e di accessibilità del Parco dell’Altolina. Si tratta di un progetto legato a fondi Psr per 466mila euro e che ha riguardato investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche. Il Comune ha portato a termine il progetto in collaborazione con la Comunanza agraria di Belfiore, quella di Pale, il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno e il Club alpino italiano. Ieri la presentazione degli interventi con l’assessore Michela Giuliani e il presidente della Comunanza di Pale, Tonino Formica. "Il progetto realizzato è un punto di partenza: sono state investite risorse importanti ma ci sarà spazio per nuovi interventi nella zona del Parco dell’Altolina", ha detto Giuliani. Nello specifico, il progetto prevedeva il recupero di percorsi per lo sviluppo turistico, il miglioramento della ricettività - con le strutture destinate al servizio escursionistico - gli itinerari inclusi nella rete regionale, l’adeguamento delle strutture di pregio culturale che si trovano lungo o in prossimità dei percorsi e la realizzazione di materiale informativo turistico, on line e non, relativo all’offerta per l’outdoor regionale. L’attuazione del progetto ha interessato tre sentieri: il percorso rosso (Le cascate del Menotre), il percorso Arancio ovvero la via dell’Eremo e il percorso Giallo, cioè la ‘Strada dei vecchi’. Interventi anche all’area verde di Pale.