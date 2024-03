Progetto “Assisi per tutti“. Rendere la città più accessibile: "Così abbattiamo le barriere"

"Assisi per tutti" intende rendere la città più fruibile e accessibile: il progetto è stato approvato dalla giunta con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche in una realtà non facile. Il primo atto concreto consisterà in un servizio organizzato dal Comune e gratuito che, a partire dal week end di Pasqua, permetterà alle persone con disabilità motoria di raggiungere la basilica di San Francesco e Largo Properzio; tutte le informazioni saranno disponibili a breve sui social e sui siti della città di Assisi. "Il nostro sogno è che ‘Assisi per tutti’ sia un progetto paradigmatico e apripista per tutti i centri storici delle nostre meravigliose città d’arte che a volte rischiamo di precludere certi percorsi ai più fragili – dice il sindaco Stefania Proietti -. Per questo stiamo dialogando con le istituzioni regionali e nazionali, anche con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per reperire gli ingenti fondi necessari. "Vogliamo che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie che abitano o visitano Assisi vivano la nostra come una città amica e accogliente" aggiunge l’assessore Paolo Mirti. "Assisi per tutti" prevede tre fasi legate dall’obiettivo di attivare azioni e servizi, anche in forma sperimentale, per agevolare l’accessibilità a strutture pubbliche e aperte al pubblico e ai principali monumenti, chiese e siti turistici della città. Il piano ha già risorse comunali per 50mila euro che saranno destinate a servizi mentre per le opere pubbliche di superamento delle barriere l’amministrazione sta cercando di intercettare fondi pubblici e ha messo a disposizione risorse nel bilancio 2024 per gli ascensori a Porta Nuova. Una prima fase prevede azioni, tra cui l’utilizzo di soluzioni che possano costituire strumenti compensativi per la fruizione dei luoghi turistici in ottica inclusiva.