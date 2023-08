Progetto al via

1 E’ un lavoro impegnativo e delicato quello degli assistenti sociali, alle prese con una società sempre più complessa. Così la IV commissione, presieduta da Michele Cesaro, ha dato l’ok ad un progetto per prevenire il burn out a cui sono eposte queste categorie di lavoratori. L’assessore al welfare Edi Cicchi (foto) ha confermato l’opportunità di intraprendere un percorso di supervisione per gli operatori: "il servizio sociale, infatti, ha sempre avuto bisogno di un confronto anche con esperti per rileggere il proprio lavoro e dare risposte ai cittadini. La situazione attuale - ribadisce Cicchi - è molto compromessa a causa di quanto avvenuto negli ultimi anni, dal Covid alla guerra". Più in generale, l’assessore ha notato che "le misure adottate spesso sono standardizzate e non tengono conto della particolarità delle singole situazioni. Di fronte a queste misure, a cui non fa seguito la possibilità di dare risposte personalizzate, l’assistente sociale si trova in prima linea a fronteggiare le numerose richieste dei cittadini. Con la logica dei bonus, in particolare, ad accedere ai benefici previsti sono più o meno sempre gli stessi soggetti (in base a requisiti oggettivi come Isee e numero dei figli a carico)". L’assessore ha ricordato che, nel caso della carta “Dedicata a te”, "l’Inps ha identificato circa 8mila nuclei che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto ministeriale; tuttavia possono beneficiarne concretamente solo 1.788 e ciò ha comportato richieste di spiegazioni". La supervisione prevista sarà di tre tipi: dedicata agli assistenti sociali, alle équipe multiprofessionali e individuale.