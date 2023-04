Profonda crisi nel welfare Bassi salari e appalti-choc "Coinvolti 9mila addetti"

Il nuovo regolamento regionale che rivede "in meglio" gli standard di assistenza socio sanitaria per le strutture extraospedaliere territoriali, ma non prevede le necessarie risorse economiche per remunerare gli standard stessi, rischia di rendere nero il futuro del welfare in Umbria. La denuncia è stata lanciata dai sindacati FP Cgil Umbria, Fisascat Cisl Umbria e Uil Fpl Umbria, nel corso di un presidio organizzato ieri mattina all’ngresso della struttura per disabili “Il Bucaneve” di Perugia. "L’andamento demografico della popolazione umbra, le conseguenze del post covid e le dinamiche socio economiche incidono pesantemente sui bisogni sociali dei cittadini umbri – hanno spiegato Michele Agnani (Fp Cgil), Valerio Natili (Fisascat Cisl) e Monica Di Angelo (Uil Fpl) - le prospettive prossime future ci disegnano un quadro in cui il bisogno di assistenza sarà ancora maggiore". Infatti, con una popolazione di 859.572 residenti, di cui 228.082 sono over 65, e un indice di vecchiaia che è arrivato al 223,1, la società umbra (con una età media di 47,7 anni) ha tutti i presupposti per determinare un aumento dei bisogni. In tale scenario, la Regione, secondo i sindacati, si sta muovendo con iniziative a spot, senza una visione di insieme che sia in grado di affrontare le criticità attuali e quelle prossime future. "L’assenza di un confronto con le parti sociali ci impone di lanciare un grido di allarme a tutela degli utenti – hanno detto – ma anche e soprattutto, visto il nostro ruolo, del personale che quotidianamente garantisce gli attuali servizi". Sono circa 9.000 infatti gli addetti che operano nel settore, la maggior parte dei quali soci lavoratori delle tante cooperative sociali attive in Umbria, lavoratori e lavoratrici periodicamente sottoposti a cambi di appalto che rimettono sempre in discussione le professionalità acquisite ed i livelli salariali.Gare di appalto – hanno aggiunto Cgil, Cisl e Uil - in cui si sperimentano sempre nuove formule per nascondere l’assegnazione del servizio a chi offre il massimo ribasso e in cui a parità di risorse il bisogno di servizi è aumentato. gare di appalto in cui alla fine il servizio è pagato da chi nel servizio ci lavora".