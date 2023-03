Profanata la Madonnina di Perugia in via Manuali

La Madonnina di Perugia di via Manuali è stata presa di mira ancora una volta. Da vandali, da ladri sacrilegi, da qualcuno intenzionato a fare chissà che. Il vetro dentro al quale la statua era protetta, nell’edicola a sacra, è stato sfondato, è la terza volta che accade in due anni e mezzo. Il primo episodio risale, al novembre 2020, a distanza di un anno, il secondo atto profanatorio. L’edicola si trova nel pieno di parco Santa Margherita, vasta area verde ai piedi del centro storico, luogo frequentato per la presenza di scuole e aule universitarie. Ma anche luogo di ritrovo di chi vuole sfuggire a occhi indiscreti. Un’area molto estesa, che si sviluppa su più livelli e ricca di vegetazione.

Spesso luogo di spaccio, frequentato ma fino a una certa ora del giorno. Ieri mattina la scoperta del nuovo danneggiamento e della scomparsa della statua, forse messa in salvo da chi si occupa di curare l’edicola. Nell’area della cappellina non risulterebbero esserci delle telecamere di sicurezza, ma quelle della zona potrebbero consentire di acquisire elementi utili a individuare eventuali responsabilità. Restano misteriose le cause di un gesto di questo tipo, il furto in sé non pare una motivazione plausibile, visto il relativo valore materiale. Sembra più plausibile quello dell’atto vandalico fine a se stesso.