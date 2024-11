Produzione di idrogeno, assegnati dieci milioni alla Regione

Assegnati alla Regione 10 milioni di euro per progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno. L’annuncio è stato dato nel corso della Conferenza delle Regioni e di quella Stato Regioni da parte del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. È stata data così risposta positiva alle richieste avanzate dalla stessa Regione Umbria in merito alla nascita di una Hydrogen Valley. Il Mase finanzierà questa progettualità con risorse nazionali da impegnare entro il corrente anno, e non più con il Pnrr come inizialmente ipotizzato dal Governo.

La Regione – è detto in un comunicato di Palazzo Donini – in attesa della formalizzazione degli atti ministeriali "avvierà a breve le procedure per promuovere gli investimenti delle imprese finalizzati proprio alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno per la mobilità, contribuendo così a superare gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la diffusione di questa tecnologia".