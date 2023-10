Produzione dei fucinati in pericolo: "Da vent’anni Regione inesistente"

"Vent’anni di politiche regionali industriali inesistenti rischiano di mettere fine a produzioni siderurgiche che dal 1884 hanno contribuito al benessere e allo sviluppo dell’Umbria". Così la Confsal provinciale sul rischio che Arvedi Ast sia costretta a cessare la produzione di grandi fucinati (anche da 250 tonnellate) di cui i viadotti del territorio non tengono il peso (al netto di trasporti ferroviari che prevedono procedure complicatissime). La questione era stata sollevata su La Nazione dal segretario della Fiom, Alessandro Rampiconi, e quindi confermata giovedi scorso dall’assessore regionale Enrico Melasecche, annunciando l’avvio dei confronti con Anas e Ferrovie. Ma per la Confsal è tardi. "È dal 2004 - tuona la confederazione sindacale – che solleviamo il problema delle infrastrutture territoriali inadeguate sia in termini di sicurezza stradale, sia per un corretto sviluppo economico che va dal commercio al turismo, alla piccola, media e grande industria. Tardiva la preoccupazione dell’assessore alle infrastrutture riguardo una possibile e forzata cessazione della produzione dei fucinati da parte di Arvedi-Ast, la più grande fabbrica dell’Umbria". "Venti anni di burocrazia, finanziamenti insufficienti, politiche regionali industriali inesistenti – aggiunge appunto Confsal - rischiano di mettere fine a produzioni, lavorazioni siderurgiche che dal 1884 hanno contribuito al benessere e allo sviluppo tecnologico della regione. Tale situazione si amplifica se analizziamo la situazione riguardo le politiche industriali e di sviluppo del gruppo Arvedi-Ast di cui non abbiamo contezza".

Ste.Cin.