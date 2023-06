’Produrre di più e meglio ma facendo utili’

Produrre di più facendo utile, essere sostenibili e produrre più energia facendo reddito. Un cambiamento necessario che si può riassumere nel termine di “agricoltura smart”, passando da un modello gerarchico a un modello reticolare che genera valore. Questa è la sfida lanciata per un nuovo modello agricolo, che possa guardare al presente e soprattutto al futuro, durante l’incontro pubblico dal titolo “Sistema economico agricolo: fattori limitanti e percorsi di sviluppo” che si è tenuto lune al Teatro Comunale Francesco Torti di Bevagna. Il convegno ha concluso l’assemblea generale ordinaria annuale di Confagricoltura Umbria. Angelo Frascarelli, docente di Economia politica e agraria all’Unipg, ha fornito alcuni dati sulla produzione agricola umbra: "Si produce troppo poco e il dato sta peggiorando rispetto alla media nazionale: la situazione in Umbria è quindi preoccupante". Per Frascarelli quindi "dobbiamo produrre di più e dipendere di meno dalla Pac, visto che la regione ha una Politica Agricola Comune importante ma che stimola poco la produzione".