Prodi: "L’Europa divisa conta sempre meno È indispensabile l’unità militare e politica"

"L’Europa divisa conta sempre meno ed è quindi indispensabile l’unità militare e politica". E’ quasi un grido d’allarme quello del professor Romano Prodi, ex presidente del consiglio ed ex presidente della Commissione europea, ospite d’onore dell’apertura della 12esima edizione di Festa di scienza e filosofia. Un appuntamento ormai tradizionale per la città di Foligno, che quest’anno supera i confini regionali con una parte di conferenze ospitate anche a Fabriano. Dopo l’apertura di ieri mattina, dedicata alle scuole, con don Luigi Ciotti, il professor Prodi è intervenuto nel pomeriggio all’Auditorium San Domenico dialogando con Marta Dassù, politologa, storica ed editorialista italiana. Il titolo del panel: "Est e Ovest, Europa e Russia: una tensione crescente. Come costruire una speranza di pace". Il dialogo è partito dal rapporto tra la scienza e la guerra. "La scienza fa paura perché ha inventato l’arma nucleare – ha detto Prodi – ma proprio perché fa paura ci tranquillizza, perché siamo coscienti che nessuno vuole arrivare a quel punto. L’obiettivo sarebbe quello di una scienza che arrivasse ad avere un ruolo positivo, oltre la guerra di potere puro. Per il momento le scienze, e le chiese, vengono usate come elemento di tensione". Quindi il ruolo delle potenze in campo: "Tra Cina e Russia la disparità aumenta e il rapporto di sudditanza di quest’ultima nei confronti della Cina cresce. Quello che mi crea angoscia e la coerenza nel tempo della politica estera cinese, rispetto ai cambiamenti continui delle democrazie e della politica americana. In questo quadro serve fare un salto: o ci si decide a fare l’esercito europeo, o non ci sarà partita". A Prodi l’omaggio della città di Foligno, con il gonfaloncino donato per mano dell’assessore Decio Barili. Oggi 35 gli incontri in calendario, di cui 11 per le scuole.

Alessandro Orfei