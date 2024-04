’Processo’ al gioco d’azzardo. Dibattito, testimoni e verdetto

CITTÀ DI CASTELLO – Numerosi gli appuntamenti di questo fine settimana a Città di Castello. Stamani "La vita in gioco", processo pubblico sul gioco d’azzardo patologico. Questo è il titolo di un’originale iniziativa che si svolgerà dalle 9 alle 13 nella sala consiliare e che indaga il fenomeno dell’azzardo in un momento di riflessione pubblica. Non una conferenza, e neanche un convegno; questa volta a discutere ed emettere una sentenza sul fenomeno del Gap, (gioco d’azzardo patologico), saranno i cittadini residenti nei comuni dell’Altotevere, a cominciare da Città di Castello e Umbertide in una sorta di giuria che emetterà poi una sentenza. Un processo all’americana, con, testimoni, avvocati della difesa e dell’accusa. L’iniziativa, resa possibile dall’attenzione al tema dei comuni del territorio e dal finanziamento della Regione, propone un approccio innovativo alla questione, mettendo al centro della scena le testimonianze e le riflessioni. In biblioteca stamani alle ore 10.30 verrà presentata la seconda edizione del format "Profeti in patria", l’iniziativa che ha lo scopo di valorizzare il capitale umano e le figure degli imprenditori. All’evento saranno presenti anche rappresentanze del Polo Tecnico Salviani e della Scuola Bufalini. Alle ore 15.30 al museo Malakos laboratorio di paleontologia per bambini da 6 a 10 anni "Datemi un martello!". Fossili nascosti da cercare, un martello, un paleontologo e tanta energia!