Prisciano, tornano le famigerate “polveri“

I residenti di Prisciano lamentano da settimane una recrudescenza del fenomeno delle famigerate “polveri“, scorie incandescenti in uscita dall’ Acciaieria che solidificano a contatto con l’aria e si depositano. Il fenomeno, trentennale, è sfociato in procedimenti giudiziari penali e civili che, salvo rare eccezioni, non hanno riconosciuto risarcimenti agli abitanti. "Governo e Regione si smentiscono tra loro – sostiene la deputata Emma Pavanelli (M5S) – . Se da un lato il Governo, rispondendo a una mia specifica interrogazione in cui veniva denunciato il preoccupante superamento del valore di nichel nell’aria registrato dalla centralina del quartiere Prisciano, ha riconosciuto l’assoluta gravità della situazione, l’amministrazione regionale continua a fare orecchie da mercante. Le rassicurazioni fornite dal Ministero, infatti, non trovano riscontro nella posizione espressa dalla Regione che ha palesato il fallimento del progetto di lavorazione delle scorie in ambiente chiuso. Ho chiesto conto di questa discrasia al Governo".