ORVIETO E’ quello orvietano il primo “Comune Gentile“ dell’Umbria, il 47esimo in Italia. La proclamazione nel corso della seconda edizione della Giornata della Gentilezza che si è svolta nella sala Digipass della biblioteca comunale al termine della quale il sindaco, Roberta Tardani, e Nico Caiazza, presidente dell’organizzazione di volontariato My Life Design, promotrice del Movimento Italia Gentile, hanno firmato il Manifesto delle “Città Gentili“. Il Manifesto prevede una serie di impegni tra cui proclamare uno "spazio gentile" dove i cittadini possano incontrarsi per offrire e ricevere doni come cibo, abiti, oggetti, tempo e conoscenza, promuovere eventi e iniziative volte a diffondere il valore della gentilezza, rispettare e valorizzare la diversità, promuovere la sostenibilità".