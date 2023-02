"Primo cittadino da ricandidare"

TERNI Gli assessori comunali leghisti (Benedetta Salvati, Cristiano Ceccotti, Federico Cini, Giovanna Scarcia) fanno quadrato intorno al sindaco Leonardo Latini e ne auspicano la ricandidatura. "Terni non merita di rivivere l’eco di quanto successe anni fa dove operazioni di palazzo, per mere logiche di spartizione di potere, fecero cadere Ciaurro – sottolineano gli assessori in un post condiviso – . Riteniamo che la ricandidatura di Leonardo Latini sia il giusto riconoscimento del lavoro fatto in Comune per la città. Nessuno pensa a rendite di posizione precostituite, saranno i cittadini a scegliere come è giusto che sia, noi ci uniamo ai tanti che ritengono doveroso proseguire sul percorso tracciato in questi cinque anni con Leonardo Latini. Ci auguriamo anche noi che, grazie all’unità del centrodestra, non si consumino rotture incomprensibili e ingiustificabili che rischiano di riconsegnare la città alla sinistra del dissesto".