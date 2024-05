Primi d’Italia, tutti a tavola. Verso il Patto di amicizia con la città della pasta

Una è sede della kermesse più importante d’Europa per i primi piatti, l’altra è la patria per eccellenza della pasta e si avviano a stringere un patto di amicizia. Il Comune di Foligno ha deliberato di aderire al Patto di Amicizia con il Comune di Gragnano, "al fine di consolidare il positivo rapporto di amicizia, solidarietà, ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca instauratosi tra le due città". Il documento sottolinea l’importanza di Foligno, entrata a far parte della ‘Rete nazionale delle città gourmet’ e di Gragnano, il cui Consorzio di tutela della pasta Igp organizza ogni anno una manifestazione con l’obiettivo di valorizzare il prodotto identitaria a livello internazionale. I rapporti tra le due città si vanno consolidando in maniera sempre più concreta anche a seguito dell’accordo tra Epta Confcommercio dell’Umbria, organizzatrice de ‘I Primi d’Italia’ e il Consorzio della Pasta di Gragnano Igp, organizzatore della manifestazione ‘Gragnano città della pasta’ suggellato in occasione dell’anteprima della 24esima edizione della kermesse umbra, svoltasi a Caserta.

Il Patto prevede dunque che Foligno e Gragnano possano assumere "iniziative e realizzare interventi volti a valorizzare gli interscambi sociali ed economici fra le due realtà; svolgere attività di promozione delle rispettive Città per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, culturali, turistici, enogastronomici, agroalimentari; sostenere iniziative di supporto volte al miglioramento dell’offerta turistica delle rispettive Città; realizzare eventi e manifestazioni che uniscano simbolicamente gli aspetti tipici delle tradizioni e della cultura delle due Città; promuovere attività di comunicazione utili a veicolare la conoscenza e la specificità dei due territori". Le due città, aderendo, si impegnano a procedere all’elaborazione di programmi di sviluppo condivisi, mettendo in rete le risorse dei rispettivi territori, per contribuire alla crescita collettiva.