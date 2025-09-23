"Primi d’Italia: garantiti i posti auto ai disabili"

Il sindaco Stefano Zuccarini annuncia che "in occasione della manifestazione ‘I Primi d’Italia’, per il periodo dal 23 settembre al 4 ottobre, alcuni posti auto riservati ai disabili saranno temporaneamente occupati per consentire l’installazione degli stand espositivi". "Desidero rassicurare i cittadini disabili e le persone disabili che vorranno venire in visita alla nostra città per tutto il periodo dell’evento - sottolinea ancora il primo cittadino -, che sono stati individuati e realizzati spazi sostitutivi in piazza San Francesco, di fronte alla chiesa. Ciò, al fine di garantire la piena accessibilità e la tutela del diritto alla mobilità, dei portatori di handicap. Un ringraziamento va alla comandante d Simonetta Daidone, ed al Corpo della polizia municipale di Foligno, per essersi adoperati per trovare in tempi brevi soluzioni alternative". La manifestazione si svolgerà dal 25 al 28 settembre. "Un festival che genera economia e indotto - aveva spiegato Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio che organizza l’evento -, che porta turismo e prenotazioni da Stati Uniti, Australia e da ogni parte del mondo, e che dà lustro a Foligno e all’Umbria intera". "Pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta ma anche i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo, sono i protagonisti della maratona culinaria più appetitosa d’Italia – si legge sul sito on line della kermesse –. Una manifestazione che veste a festa l’intero centro storico di Foligno, promuovendo a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola. Quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef, produzioni alimentari di qualità, ma anche momenti di spettacolo e di intrattenimento. Un universo di degustazioni continuative e di cultura alimentare, dove tutte le vie portano al gusto.