’’Primi d’Italia’’ col botto Presentazione anche alla Reggia di Caserta

Sinergia sempre più stretta tra il Consorzio della pasta di Gragnano e i Primi d’Italia. Il rapporto, cementificatosi nel tempo ed evidenziato dal "G8 della pasta", tenutosi lo scorso anno a Foligno, in questa edizione inizia con il botto e diventa quasi un gemellaggio: il prossimo 7 settembre infatti la kermesse di Epta Confcommercio sarà presentata ufficialmente alla Reggia di Caserta. All’evento saranno presenti i presidenti dei Consorzi della Bufala campana e della Ricotta Campana, oltre che, appunto, quello della Pasta di Gragnano e il sindaco di Gragnano. Per Foligno ovviamente il patron della manifestazione, Aldo Amoni e il primo cittadino Stefano Zuccarini. Il giorno successivo, a Gragnano, i Primi avranno un villaggio apposito durante la manifestazione "Gragnano Città della Pasta".

In città i Primi torneranno a riempire le vie dal 28 settembre al 1° ottobre. Già aperte le prenotazioni per le cene con le stelle, gli show cooking e tutti gli altri appuntamenti a numero chiuso. La sensazione è che si andrà verso un boom, considerando i gran numero di prenotazioni da tutta Italia già arrivate. Crescono anche i villaggi, che quest’anno superano i tradizionali dieci. Nel programma dei cooking show e dell’entertainment si parte il 28 con "Primi nel cuore", a cura degli allievi dell’Istituto alberghiero di Spoleto e alle 18 il taglio del nastro con Antonio Cabrini. Serata con musica live. Venerdì alle 17 "Una storia di terra e di pasta", a cura di Apci con lo chef Paolo Trippini. Alle 18 "Sartù vestito di bianco", a cura a cura del consorzio di Ricotta di Bufala Campana con lo chef Marco C. Merola. Alle 19 "Terra Umbra: risotto di radici, lumache brasate e tartufo", a cura del ristorante Silene. Alle 19 la sfilata del marchio "Le twins" di Sara e Tania Testa. Alle 22 "La fine del mondo" con Andrea Perroni. Sabato densissimo. Primo evento alle 12 con Carlotta Delicato per realizzazione di un primo "zero waste".

Alle 15.30 come cucinare un primo con pochi ingredienti spiegato da Monica Pannacci. Alle 16.30 si parla di "Fisica della pasta" con Andrey Varlamov". Alle 18 masterclass con Peppone e alle 19.30 sfilata dell’Istituto professionale. Il 1° ottobre si comincia con Gigì Lamousse (nota anche come una delle due ‘sorelle Passera) e "Pisarei e fasò allo zafferano con ciascuolo, gamberi e rosmarino". Alle 12 cooking show dell’Università dei sapori. Alle 15 l’associazione italiana celiachi e lo chef Luca Fabbri insegnano come realizzare un tortello alle lenticchie. Alle 16 "Plus: innovazione della pasta" e poi ancora spettacoli e divertimento fino a chiusura.

Alessandro Orfei