FOLIGNO Oggi alle 21 Foligno accoglierà sul palco di Largo Carducci il concerto gratuito della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili: un evento speciale che anticipa l’avvio della 26/a edizione del Festival nazionale dei primi piatti - I Primi d’Italia. La Fanfara, composta da 50 musicisti, è tra le formazioni più apprezzate a livello nazionale per la sua capacità di coniugare tradizione e modernità. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e sfilate, oggi vanta un repertorio ampio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, fino al cinema e al pop. Non mancheranno, infatti, brani immortali come la Carmen Suite di Bizet, colonne sonore firmate John Williams ed Ennio Morricone, celebri pagine della tradizione italiana da Carosone a Renato Zero, senza dimenticare l’Aida di Giuseppe Verdi. Con questo concerto, ad ingresso libero, si apre simbolicamente il lungo fine settimana che, dal 25 al 28 settembre, trasformerà Foligno nella capitale mondiale della pasta con I Primi d’Italia, atteso da migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, che tra Villaggi del gusto, cene stellate, laboratori e spettacoli celebrerà ancora una volta l’eccellenza tutta italiana della dieta mediterranea. L’infopoint in piazza della Repubblica è già attivo, con orario continuato 10.00-23.00.