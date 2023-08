Primi disagi su Raccordo e E45, code in orari di punta

File di buon mattino, da Corciano a Madonna in direzione di Perugia e poi a metà giornata in senso opposto, già da Prepo fino a Ferro di Cavallo. Discorso simile tra Collestrada e Ponte San Giovanni, con code importanti negli orari di punta e non solo. E’ stato un primo giorno difficile, come da pronostico, quello che si è consumato nei tratti perugini del Raccordo e della E45. Un debutto condito anche da alcuni tamponamenti, per le file improvvise che si sono formate e per il "vizio" degli automobilisti di non rispettare le distanze di sicurezza. Fatto sta che i disagi – come da pronostico – non sono mancati. Nei prossimi giorni, quando gli automobilisti inizieranno a organizzarsi, andrà meglio, ma per adesso qualche coda c’è da metterla in conto. Per chi non lo sapesse ancora i cantieri sono due: il primo tra Collestrada e Ponte San Giovanni dove fino a domani saranno eseguiti gli interventi di rinforzo della pavimentazione sulla carreggiata sud (direzione Roma). Da venerdì però il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata verso Perugia, mentre lo svincolo di Ponte San Giovanni sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovrà proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzioni. Il completamento è previsto entro domenica 3 settembre. Invece sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle sono in corso i lavori di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey) in un tratto compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, sono provvisoriamente chiuse le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, con transito consentito sulla corsia di marcia. Il completamento è previsto entro sabato 2 settembre, ma se tutto filerà liscio anche un paio di giorni prima.