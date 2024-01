Primavera in campo contro Spezia. Domani alle 11 al “Gubbiotti“

Filippo Sgarbi è ufficialmente un difensore centrale delle Fere. Al suo arrivo corrisponde la partenza di Salim Diakité che saluta i tifosi con un post e alcune considerazioni. Il mercato rossoverde non termina qui: Mantovani è sempre richiesto dall’Ascoli, Brazao dal Santos (Inter e Ternana ci pensano), futuro incerto anche per Luperini. Il diesse Stefano Capozucca non perde di vista i difensori Corazza del Bologna e Bonfanti dell’Atalanta, il centrocampista Pagano della Roma. Sgarbi, classe 97, centrale difensivo ben strutturato (1,91 di altezza), arriva in prestito dal Cosenza, con cui nell’attuale stagione ha giocato 8 partite (4 da titolare). Vanta 119 presenze in Serie B, quasi tutte nel Perugia. Ha militato anche in Sudtirol e Carrarese. Salim Diakité (2000), ha firmato con il Palermo un contratto con scadenza 30 giugno 2028. La Ternana dovrebbe ricavarne circa 1,4 milioni, oltre ai bonus e a una percentuale sulla futura vendita. Il calciatore saluta i tifosi rossoverdi sul proprio profilo Instagram. "In questi ultimi giorni – scrive tra l’altro – si sono dette tante cose sull’uomo e sulla persona Salim Diakité, ma tutti devono sapere che non ho mai mancato di rispetto alla Ternana, ai Ternani e a tutti i tifosi. Terni mi ha dato tantissimo sia da giocatore che da uomo. Non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa di negativo nei vostri confronti. Sono successe cose difficili da spiegare e non facili da capire! Essere sincero e dire la verità non piace a tutti, ma la vita è così. Ho sempre dato tutto quello che avevo ogni volta".

Dal campo. Anche nella penultima seduta in vista della gara di Venezia hanno lavorato a parte e si sono sottopoti a terapie N’Guessan, Garau, Marginean e Viviani. Oggi rifinitura alle 10.30, al "Liberati" a porte chiuse. Alle 12.15 Breda sarà in conferenza stampa.

Prevendita. I biglietti settore ospiti del "Penzo", costo unitario 24,50 euro (incluso servizio trasporto acqueo dedicato, dal Venice Gate Parking allo stadio e viceversa) saranno disponibili fino alle 19 odierne nei punti vendita Vivaticket e online.