Primavera in Cammino, a spasso per l’Umbria

A spasso tra le meraviglie del Cuore Verde con un format innovativo, originale e ricco di potenzialità che abbina gli antichi cammini ai moderni social media. Nasce così “Umbria Primavera in Cammino”, il primo festival outdoor nazionale che punta sulla promozione turistica con cinque week-end (dal primo aprile al 7 maggio) caratterizzati da escursioni gratuite insieme a cinque influencer dei cammini, nell’Umbria meridionale. Il festival, finanziato dalla Regione attraverso il bando “Umbriaperta“ è organizzato da “Le Terre dei Borghi verdi“, un progetto che riunisce 21 comuni nel segno del turismo lento e sostenibile. Ieri la presentazione a Palazzo Donini con Federico Rubini, coordinatore de Le Terre dei Borghi Verdi e Gianluca Liberali di Mea Concerti, organizzatore del festival, insieme a Antonella Tiranti, dirigente della Regione che ha elogiato una proposta aperta a tutti, e molti rappresentanti dei Comuni coinvolti.

“Umbria Primavera in Cammino” si apre il primo e 2 aprile con le escursioni “Lungo il Cammino della Pietra Bianca“ nell’Amerino Basso: due giorni nel territorio dei Comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Lugnano in Teverina insieme alla camminatrice e influencer Simona Scacheri di Fringe in Travel. Il secondo week-end, 15 e 16 aprile, sarà con “L’Amerino, il Cammino di Germanico e dei Borghi Silenti“, dedicato ad Amelia e ai Comuni dell’Amerino alto: Alviano, Guardea e Montecchio con escursioni insieme alla influencer camminatrice – oltre 50mila follower su Instagram - Federica Figliuolo (foto sopra) e il poeta Franco Arminio.

Dal 22 al 25 aprile, per il primo lungo ponte di primavera , si farà un “Viaggio nelle Terre Arnolfe sul Cammino dei Protomartiri“: da Acquasparta (e il suo Palazzo Cesi) a Carsulae e poi San Gemini e Cesi. Quindi Avigliano Umbro e Montecastrilli durante la Fiera Agricollina. Il tutto insieme ai travel blogger Raffaella e Stefano di Fatti di Viaggi e la storica dell’arte e instagramer Benedetta Artefacile. E ancora, il nuovo ponte del 29 e 30 aprile e primo maggio è dedicato “Alla scoperta di Narni e dei Comuni del territorio che la circondano insieme ai Cammini d’Italia“: con gli influencer della più grande community sul trekking- Cammini d’Italia -, oltre 260mila follower, si terranno tre escursioni tra Calvi dell’Umbria, Narni, Otricoli, Stroncone.

Il quinto e ultimo week-end, il 6 e 7 maggio, ha come titolo “Camminando (e pedalando) lungo la Valnerina e il Cammino di San Valentino“, alla scoperta dei quattro comuni della Valnerina ternana (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino) con una delle importanti influencer sui cammini, Marika Ciaccia (foto sotto) di My Trek in Life e Leonardo Corradini di Life in Travel.

Sofia Coletti