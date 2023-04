Primaria di Promano I lavori sono terminati Domani la consegna

Cantieri a scuola tra presente e futuro. Domani a Promano ci sarà la riconsegna ufficiale della primaria dopo i lavori di sistemazione per circa 500 mila euro, intanto arriva una novità per quanto riguarda i plessi didattici con l’attivazione di una consulenza con l’Indire. Tra i progetti più importanti per Città di Castello ci sono infatti i cantieri sulle scuole, molte delle quali al centro di interventi radicali. Per questo il Comune intende coinvolgere un team dell’Indire e i nuovi edifici saranno così costruiti con la consulenza degli esperti dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), "il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione, da quasi 100 anni punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia". La collaborazione Comune-Indire sarà suggellata dalla firma di un protocollo d’intesa nella residenza municipale che è stata fissata per domani alle ore 10, tra il sindaco Luca Secondi e la presidente dell’istituto Cristina Grieco. L’iniziativa è inserita nell’ambito di una mattinata importante per Città di Castello e per la scuola di oggi e domani. Dopo la sottoscrizione del protocollo infatti la presidente Grieco parteciperà all’inaugurazione della primaria di Promano, che si terrà alle ore 12.30.

La riconsegna pubblica a conclusione dei lavori da 500mila euro, cofinanziati da Stato, Regione e dal Comune che ha investito 52mila euro attraverso un mutuo e risorse del bilancio. Il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della popolazione di Promano che si riapproprierà di un edificio che è stato "completamente ristrutturato, attraverso un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico". La scuola primaria di Promano in questa seconda fase (altri lavori erano stati svolti negli anni scorsi) ha subito opere per l’adeguamento sismico dei nodi e il rinforzo dei solai, sistema antincendio; miglioramento dell’efficienza con isolamento pareti e copertura, rifacimento dell’impianto termico e impianto lampade a basso consumo. Per una scuola rimessa a nuovo, altre attendono la partenza dei cantieri: asili, primarie e secondarie (di primo grado) che saranno interessate da interventi di edilizia potranno beneficiare nei prossimi mesi dell’esperienza e delle soluzioni sviluppate dai professionisti dell’Indire- all’interno di un sistema integrato di competenze di rilievo internazionale, che conta quattro centri di ricerca nel Paese.