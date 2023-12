Prima uscita per Costantino D’Orazio

Prima uscita in pubblico, un po’ a sorpresa, per il nuovo direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Costantino D’Orazio. A pochi giorni dalla sua nomina, giovedì pomeriggio lo storico dell’arte, scrittore e divulgatore tv ha infatti partecipato a Perugia alla presentazione del volume “Il monumento al Perugino ai Giardini Carducci” di Lidia Mazzerioli a cura di Anna Angelica Fabiani e Giampiero Velloni, organizzata a Palazzo Graziani dalla Soprintendenza bibliografica e archivistica dell’Umbria, l’Archivio di Stato di Perugia e la Fondazione Perugia con un prestigioso e ricco parterre di relatori e ospiti.

E con l’occasione D’Orazio ha portato i saluti finali e tenuto il primo discorso pubblico nella nuova veste di direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Direzione Regionale Musei Umbria. Ha salutato la città, si è detto "molto orgoglioso di poter lavorare in Galleria" e ha insistito sulla necessità "di valorizzare anche tutti gli altri poli museali del territorio".

Un discorso che è stato molto apprezzato dai presenti con concetti che il neodirettore ha rilanciato ieri sui profili social. Sulle sue pagine Facebook e Instagram ha promesso "Un Natale decisamente diverso" con un’immagine di San Francesco, "un dettaglio – ha scritto – della meravigliosa Croce dipinta (collezione Galleria nazionale dell’Umbria) che sarà protagonista della mostra “Il Maestro di San Francesco e lo stil novo del Duecento umbro”, dal 10 marzo alla Galleria Nazionale dell’Umbria, a cura di Andrea De Marchi, Emanuele Zappasodi, Veruska Picchiarelli". Ha poi annunciato "belle novità in programma anche per la Direzione Regionale Musei Umbria" e in un video ha svelato la sua visita alla Galleria Nazionale. "Sono un ragazzo fortunato" scrive davanti al Polittico di Sant’Antonio di Piero della Francesca.

Sofia Coletti