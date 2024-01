Prima nazionale Due star a Magione

Il teatro Mengoni si conferma simbolo dell’ospitalità umbra e spazio sempre più richiesto dalle compagnie per allestire i loro spettacoli. A consolidare questa fama c’è “Buonanotte mamma“, spettacolo che debutta domani alle 18 in prima nazionale con due grandi interpreti che da giorni sono impegnate nelle prove a Magione: Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio. Sono loro le protagoniste dell’opera della drammaturga statunitense Marsha Norman (Premio Pulitzer nel 1983), resa celebre dal film con Anne Bancroft e Sissy Spacek. E portata in scena per la prima volta in Italia dal Piccolo nel 1984 con Lina Volonghi e Giulia Lazzarini, dirette da Carlo Battistoni.

La vicenda, racconta il regista Francesco Tavassi, "si snoda su una scena che rappresenta uno scorcio della casa di Thelma; su una parete, ben visibile un orologio scandirà in tempo reale il conto alla rovescia che conduce, in un alternarsi di emozioni e di suspense, protagoniste e pubblico verso l’epilogo". Già perché tutto accade in una sola serata, durante la quale Jessie Cates annuncia con lucida calma alla mamma Thelma che di lì a poco si suiciderà. Per questo inizierà ad organizzarle il futuro, curando tutto quanto di quotidiano e pratico le servirà in sua assenza. "Tenerezza e morte – racconta il regista – si intrecciano in un surreale quotidiano all’amore. In questa edizione, due superbe attrici danno voce, corpo e soprattutto anima a madre e figlia, sostenute da una messa in scena attenta a porle sempre in primissimo piano. Così da regalare al pubblico la sensazione di averle sempre sotto controllo per poterne carpire le emozioni in ogni sguardo, in ogni respiro"

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, oggi dalle 17 alle 20 o acquistare su www.teatrostabile.umbria.it .

Sofia Coletti