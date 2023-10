Prima la lite violenta con la moglie. Poi ’trascina’ in auto un carabiniere

PERUGIA – Ancora episodi di violenza contro le forze dell’ordine, anche durante la più ordinaria delle attività di controllo del territorio. Spinte, calci, pugni. E tentativi di investimento segnano una recrudescenza che, negli ultimi mesi, si è fatta sempre più evidente. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, vede come "protagonista" un 51enne, residente a Perugia. Aveva litigato con la moglie e l’aveva minacciata. Quando sono intervenuti i carabinieri, ha cercato di andarsene in macchina, rischiando di investire uno dei militari che aveva cercato di bloccare la sua fuga. È stato arrestato, appunto, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il fatto si è verificato nel corso di un intervento effettuato in seguito a una richiesta alla centrale operativa per una lite in famiglia. All’arrivo sul posto l’uomo, che durante la lite aveva minacciato la moglie, era uscito di casa per salire in auto nel tentativo di allontanarsi. Per scongiurare la fuga, uno dei due carabinieri si è infilato nell’auto attraverso il finestrino dello sportello con l’intento di estrarre le chiavi dal quadro di accensione. Il 51enne, invece, di fermarsi, ha proseguito nella sua manovra, trascinando, di fatto, il carabiniere per alcuni metri, finché il militare non è stato costretto a mollare la presa, finendo così scaraventato al suolo. L’uomo, rintracciato poco dopo in evidente stato di agitazione, è stato bloccato. È stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La Procura di Perugia ha disposto per il 51enne la detenzione domiciliare e, processato per direttissima, è stato condannato a 6 mesi di reclusione.