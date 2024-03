Prima che qualcosa vada storto. Unplugged: formare e prevenire

Fin dall’inizio di quest’anno scolastico, con i nostri insegnanti, stiamo sperimentando l’“Unplugged”, un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze- fumo, droghe, alcol- pensato per i ragazzi della nostra età. Si tratta di un percorso, diviso in dodici unità, sperimentato con successo da anni in molti Paesi europei, che attraverso lo sviluppo delle life skills, le competenze per la vita, mira a prevenire la sperimentazione delle sostanze per chi non ne ha mai fatto uso e impedire che l’uso diventi abituale per chi, invece, ha già avuto esperienze. Abbiamo iniziato il nostro viaggio, caratterizzato da giochi di ruolo, discussioni di gruppo, confronto fra “squadre”, energizers, stipulando un contratto. Un cartellone appeso in classe riporta le regole condivise che ci accompagnano nello svolgimento delle unità Unplugged e anche nelle attività ordinarie: rispettarsi, collaborare, non giudicare, condividere le opinioni…

Abbiamo proseguito con la seconda unità che ci ha sollecitato a riflettere sul ruolo del gruppo alla nostra età. Ci siamo resi conto, “giocando”, che il gruppo rappresenta un ambiente comodo perché ci aiuta a crescere, ci protegge ma può offuscare le nostre personalità, le nostre preziose diversità e spingerci a fare scelte sbagliate. A questo proposito, abbiamo affrontato direttamente il problema dell’uso di sostanze disegnando e selezionando delle immagini che rappresentano per noi fattori di rischio o di protezione nei confronti del consumo di alcol: discutendo e confrontandoci abbiamo concluso che l’ autostima, l’appartenenza ad un gruppo, le passioni, la scuola possono proteggerci mentre la solitudine, la mancanza di obiettivi, la dipendenza dalla tecnologia possono renderci fragili. Per tornare alle competenze per la vita, abbiamo messo alla prova il nostro pensiero critico. Individualmente e poi in gruppo, abbiamo fatto ipotesi sul numero di consumatori di sostanze fra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni; successivamente abbiamo confrontato le stime, in alcuni casi alte, con i dati corretti desunti da un’indagine su un campione di 100.000 ragazzi di vari Paesi europei. Abbiamo constatato che spesso non la realtà ma le opinioni, influenzate da pubblicità, siti web, film, canzoni, influenzano il nostro comportamento.

L’ itinerario “Unplugged” proseguirà nei prossimi mesi. Ci incuriosisce l’unità che ruota intorno alla capacità di affrontare le situazioni complicate: impareremo a contare su noi stessi ma anche a chiedere aiuto a un adulto!