Prezzo ridotto anche per i turisti

ORVIETO – Anche i non residenti potranno usufruire della riduzione di prezzo dell’acqua nella nuova fontanella di piazza Cahen. Accogliendo la proposta del consigliere Pd, Federico Giovannini, il Consiglio comunale ha modificato il vincolo precedente secondo cui solo i residenti avevano diritto alla riduzione di prezzo per l’acqua. Un provvedimento assunto per non penalizzare i bar e gli altri negozi del centro in cui è possibile acquistare bottiglie d’acqua, ma che aveva attirato varie critiche da parte di chi lo aveva considerato una sorta di discriminazione tra residenti e turisti.