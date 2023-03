"PretenDiamo Legalità", alunni a lezione con la Polizia

ASSISI – Con gli incontri con gli alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto Comprensivo Assisi 3, sedi di Assisi e Petrignano si è conclusa la prima fase del progetto "PretenDiamo Legalità" promosso dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il MIUR. Durante gli incontri con i bambini si è discusso del rispetto delle regole come presupposto fondamentale del vivere comune e della formazione dei cittadini di domani; del bullismo e del rispetto dell’ambiente e degli animali. Per un progettoconcorso che ha trovato grande interesse sia tra gli studenti che tra i docenti, entusiasti dell’aiuto fornito dai poliziotti. Gli elaborati degli alunni delle scuole aderenti al progetto saranno ora valutati da una commissione che individuerà un lavoro per ciascuna categoria rispettivamente per le scuole primarie, per le scuole secondarie di 1° grado e per le scuole secondarie di 2° grado tenendo conto di: efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; creatività ed originalità di espressione. I lavori vincitori a livello provinciale saranno inviati a Roma.