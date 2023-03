“Aiuto, una persona si è buttata nel fiume”. Ricerche nel Nera

Ricerche dei vigili del fuoco

Narni (Terni), 14 marzo 2023 – Ricerche in corso nel fiume Nera: una persona è stata vista in procinto di gettarsi in acqua ed è scattato l’allarme.

Il personale Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco sta scandagliando la zona che va San Liberato a Orte, lungo il fiume Nera, fino alla confluenza con il Tevere, per la ricerca di un presunto annegato. Un passante ha infatti segnalato di aver visto una persona che stava per lanciarsi nel fiume. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco nel nucleo Roma Ciampino. Le ricerche hanno dato per ora esito negativo.