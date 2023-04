Prestiti green Faccia a faccia tra Anci e Cdp

Il nuovo modello di finanziamento d’impatto, il prestito green e le opportunità di gestione attiva del debito. Di questo si è parlato lunedì 17 aprile presso la sala Conferenze di palazzo Graziani a Perugia nel corso di un’iniziativa, dedicata alla Pa (Pubblica Amministrazione), organizzata da Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con Anci Umbria. È stata un’occasione di confronto con gli enti per condividere i nuovi criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti e per presentare il prestito green, il nuovo prodotto a tasso agevolato, nato per sostenere gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance). Sono state presentate anche le opportunità offerte in favore degli enti locali per un’efficiente gestione attiva del debito. Durante i lavori sono intervenuti Stefania Proietti, ufficio di presidenza Anci Umbria, e Cristian Virgili, responsabile business Pa centro Italia per Cdp