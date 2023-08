Prestiti bancari, taglio da 492 milioni Le aziende perugine in sofferenza

Nell’ultimo anno i prestiti bancari alle imprese perugine (società non finanziarie) sono diminuiti del 6,1 per cento (pari a meno 492 milioni di euro), fenomeno comune a tutte le province italiane con un calo medio nel Paese del 5 per cento. Mentre tra i 20 Paesi dell’Eurozona solo Cipro ha registrato un risultato peggiore del nostro. Tra i big, invece, spicca il +7,4 per cento registrato dalla Germania e il +4,5 per cento dalla Francia; solo la Spagna ha subito una contrazione (-2,8 per cento) che, comunque, è risultata molto più contenuta della nostra. A sancirlo l’elaborazione dei dati da parte dell’associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, che rivela come gli impieghi bancari nel Perugino nel maggio 2022 fossero stati pari a circa 8 miliardi (8.089 milioni per la precisione), scesi un anno dopo a 7,6 miliardi: quasi 500milioni in meno insomma, prestati dalle banche alle aziende.

Secondo Cgia in Italia il settore manifatturiero dà vita alla gran parte della domanda complessiva di credito in capo alle imprese. La situazione di rallentamento dell’economia mondiale a cui si aggiunge il forte inasprimento del costo del denaro imposto in quest’ultimo anno dalla Bce avrebbero indebolito notevolmente la richiesta di liquidità.