Preso lo spacciatore in minicar. A 18 anni con un etto di droga

Da poco maggiorenne viaggiava con un etto di hashish nascosto nella minicar, ma i carabinieri lo hanno fermato per un controllo e arrestato. Ora deve rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un ragazzo diciottenne, incensurato. L’operazione è stata svolta nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello.

Il giovane, incensurato, era stato fermato durante un ordinario controllo alla circolazione stradale nella periferia del capoluogo: viaggiava da solo a bordo di una minicar. Appena i carabinieri lo hanno fermato è parso subito molto nervoso, atteggiamento che ha indotto i militari a effettuare una meticolosa perquisizione. Durante i controlli è emerso che il 18enne aveva nascosto all’interno della minicari un panetto di hashish da 100 grammi, oltre a soldi contanti per 210 euro, somma ritenuta dai militari provento di spaccio. La perquisizione è stata poi estesa anche nell’abitazione del giovane ed ha inoltre permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, circostanza che per i militari non fa che avvalorare l’ipotesi che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato ad essere venduto al dettaglio. Al termine delle formalità di rito il 18enne è stato arrestato e associato ai domiciliari nell’abitazione di residenza. Col successivo rito direttissimo è stato convalidato l’arresto e l’udienza rinviata (a seguito di richiesta dei termini a difesa).

Non è questo il primo caso. Un altro giovanissimo era stato arrestato un mese fa circa a Città di Castello. Anche in questo caso si trattava di un ragazzo diciottenne che viaggiava a bordo di una microcar con mezzo chilo di hashish: stava tra l’altro guidando senza patente poichè mai conseguita. Il diciottenne, di origini marocchine, era stato arrestato dai finanzieri della Tenenza tifernate nei pressi del parco di ‘Riosecco’. Gli uomini delle Fiamme Gialle avevano ispezionato il veicolo, individuando, nascosti sotto al sedile del conducente, 5 panetti di sostanza stupefacente, del peso di circa 100 grammi ciascuno. A seguito della flagranza di reato, si era poi svolta anche una perquisizione domiciliare: era stato trovato un bilancino di precisione con ancora evidenti tracce di hashish. Processato per direttissima, il ragazzo era stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, al pagamento di 3 mila euro di multa, con pena sospesa.