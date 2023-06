Preso corriere della droga A intercettarlo sulla E45 gli uomini della Finanza

Un carico di "cocaina" destinato, presumibilmente al mercato di Perugia e provincia. Pronto a essere immesso su piazza una volta trasformato in tante dosi per soddisfare le richieste dei clienti. Un rifornimento che è stato fermato alle porte della città dalla Guardia di finanza.

Viaggiava con oltre un chilo di cocaina nell’auto un cittadino albanese arrestato dai militari delle fiamme gialle del comando provinciale di Perugia. L’uomo è stato intercettato lungo la E45, all’altezza di Torgiano, dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. I cani antidroga, impiegati nei controlli, hanno fiutato lo stupefacente nascosto nella vettura di grossa cilindrata. Complessivamente 1.036 grammi di droga che, venduti al dettaglio, avrebbero potuto fruttare circa 100mila euro. I finanzieri hanno sequestrato, oltre lo stupefacente, anche l’auto, 490 euro in contanti e due cellulari, di cui uno "criptato" per poter effettuare comunicazioni non intercettabili.

L’uomo è stato arrestato e si trova ora ristretto nel carcere di Capanne, a Perugia. Mentre proseguono le indagini per individuare il percorso dello stupefacente partendo dal punto di approvvigionamento per arrivare a individuare la destinazione e l’eventuale rete di spaccio che di quel carico avrebbe fatto dosi da vendere al dettaglio.