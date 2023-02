Presidi sanitari in dono dai familiari di un paziente

FOLIGNO - Il reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale ’San Giovanni Battista’ di Foligno diretto dal dott. Federico Scarponi ha ricevuto, dai familiari di un paziente, la donazione di due cuscini antidecubito e due teli per sollevatore elettrico (foto), acquistati per facilitare la gestione dei pazienti con cerebrolesione acquisita. Un gesto con cui la famiglia ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti di tutto il personale del Reparto dove il congiunto è stato ricoverato per un evento cerebrale.