Presidi ortopedici e sanitari per indigenti: "L’aiuto in farmacia con la Fidelity card"

A marzo Afas e Caritas si sono di nuovo uniti in nome della solidarietà. L’iniziativa lanciata in questo caso ha riguardato e riguarda il coinvolgimento diretto dei cittadini possessori della Fidelity Card che possono decidere di donare i loro punti accumulati a favore degli Empori Caritas locali. La raccolta solidale, che si chiuderà il 31 dicembre permette infatti ai cittadini di scegliere di offrire i punti della propria tessera per l’acquisto di alcuni presidi di sanitaria ortopedica, tra cui sedie a rotelle, deambulatori, rollator, a partire da 2,50 euro equivalenti a 100 punti. Oggi, a poco più di tre mesi dal termine dell’iniziativa, i risultati raggiunti sono già molto significativi: la campagna punti solidali a favore della Caritas diocesana per la donazione dei presidi ortopedici, ha infatti generato l’accumulo di 15.900 punti per un contro valore di 397,50 euro. "Afas - afferma il direttore Raimondo Cerquiglini – sente il dovere di occuparsi della salute e del benessere di tutta la cittadinanza, compresi quanti non possono permettersi l’acquisto di ausili necessari al miglioramento della qualità della vita". "Un’altra grande opportunità – gli fa eco Don Marco Briziarelli - per continuare a camminare insieme nella lotta alle marginalità e alle povertà".