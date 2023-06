Presidente Tesei incontra rappresentanti del Cuf, "Eccellenze nella formazione per la PA"

I rappresentanti del Cuf, il Centro unico di formazione regionale in sanità, vincitori del premio nazionale “Basile” organizzato per valorizzare le eccellenze nella formazione per la pubblica amministrazione, sono stati ricevuti dalla Presidente della Regione Donatella Tesei, alla presenza dell’assessore alla salute Luca Coletto e del Direttore regionale Massimo D’Angelo. La Presidente ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, improntato ad innovare i modelli organizzativi e ad uniformare verso l’alto la qualità degli interventi formativi.