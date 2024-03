Presi gli aggressori dei controllori. Sono due 19enni, polemica-sicurezza

Insieme avevano aggredito due controllori all’interno di un bus della linea urbana il 22 febbraio scorso mandando uno di loro in ospedale, poi erano fuggiti. Ora devono rispondere dei reati di violenza, minacce e resistenza a incaricato di pubblico servizio, lesioni personali, percosse e interruzione di servizio. I due, un cittadino senegalese e un macedone, entrambi classe 2004, avevano minacciato e percosso i controllori impegnati nella verifica dei biglietti con gli utenti. Ad un certo punto, nella colluttazione, uno di loro aveva azionato la leva di emergenza per far fermare il bus, quindi i due erano scappati, facendo perdere le loro tracce.

Tutto era avvenuto nella Linea D dove erano presenti due controlli impegnati nei servizi di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri sulla tratta urbana che conduce verso Riosecco. Alla richiesta di esibire i biglietti era scattato un diverbio finito poi nell’aggressione. Nonostante i tentativi di contenerli e riportarli alla calma i due diciannovenni avevano continuato a opporre resistenza, spintonando e percuotendo i dipendenti del servizio pubblico. Uno di loro aveva avuto la peggio ed era stato trasportato in ospedale con lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

A causa dello scontro, nell’ambito del quale uno dei due giovani aveva anche azionato le leve di emergenza provocando l’arresto del mezzo, il servizio pubblico era rimasto sospeso per circa 40 minuti. I poliziotti, giunti sul posto, avevano però acquisito tutti gli elementi utili all’identificazione dei due 19enni che nel frattempo si erano dati alla fuga. Grazie agli approfondimenti svolti, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei due soggetti che sono stati denunciati.

L’episodio ha riacceso la questione legata alla sicurezza degli operatori nei mezzi pubblici con una dura presa di posizione dei sindacati: "Un fatto gravissimo. Ora servono investimenti in sicurezza e un tavolo permanente con le prefetture. Non vogliamo dire che siamo ai livelli di violenza al pari di grandi città, ma se non si arginano subito certi comportamenti il rischio è che diventino consuetudine e atti da emulare" scrivono Cgil, Cisl e Uil.